Stakk av frå trafikkontroll

Utrykkingspolitiet måtte leggje seg på hjul etter at ein bilførar frå bergensområdet ikkje stogga for ein kontroll på E16 i Lærdal i går kveld. Det melder Sogn Avis. Etter tips frå publikum vart mannen pågripen i Saltkjelen. I tillegg til å ikkje stogge for kontrollen, blir bilføraren meld for køyring utan gyldig førarkort, og for farleg forbikøyring.