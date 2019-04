Stakk av frå kontroll

Politisjef Arne Johannesen er uroa høg fart på vegane. Under ein kontroll var det to MC-førarar som stakk av. Dei blei målte til 139 km/t og 145 km/t i ei 80-sone. Politiet har no oppretta sak. Og av 206 kontrollerte bilar blei det 36 reaksjonar. – Når 17 prosent køyrer for fort, så er det for mykje.