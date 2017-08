Stakk av frå kontroll

Sju tunge køyretøy fekk skriftlege manglar og seks fekk bruksforbod under ein kontroll på E16 ved Håbakken i Lærdal i går kveld og i natt. To førarar fekk overlastgebyr på 4.700 kroner, medan ein fekk gebyr for manglande vornkort. Ein svensk turbuss stakk av frå kontrollen som vart avslutta klokka 03.