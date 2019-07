Politiet har fått bekreftande opplysningar om at ein bil er tatt av jordskredet som gjekk over fylkesveg 451 ved Årnes på sørsida av Jølstravatnet tysdag kveld like før klokka ni.

Det er grunn til å tru at den sakna mannen køyrde bilen, opplyser politiet i ei pressemelding. Politiet er i kontakt med mannen sine pårørande.

I går vart det gjort overflatesøk i området ved Årnes i Jølster utan resultat. No har politiet fått stadfesta at det var ein bil i raset.

– Vi har henta inn vitneopplysningar som fortel at ein bil køyrde inn i raset då det kom. Ein mann er meldt sakna, og vi har derfor konkludert med at det er han som har køyrt bilen og er sakna på staden, seier Wenche Hope i Vest politidistrikt til NRK.

Politiet opplyser at søket er vanskeleg grunna store jordmassar i vatnet, men vêr- og lysforholda er betre enn i går.

– Søket held fram med alle tilgjengelege ressursar. I første omgang frå lufta, men også frå båtar på vatnet, fortel Hope.

Grunna rasfare på sørsida er det ikkje forsvarleg å sende ned dykkarar eller småbåtar tett på land, skriv politiet i pressemeldinga.