– Det kan virke som ein parodi. Det er vel ingen samferdsleprosjekt i Noreg som har hatt så mange utgreiingar, seier ordførar i Selje, Stein Robert Osdal (KrF).

Skipstunnelen har fått stor merksemd både i Noreg og utlandet. Målet er at skipstrafikken skal unngå det farefulle havstrekket forbi Stad. Tunnelen kan bli 1700 meter lang. Prisen var meint å bli 2,7 milliardar kroner.

Rett før jul bestilte Samferdsledepartementet utgreiingsrunde nummer 21. Den skal vere ferdig 15. juni i år. Årsaka er at ulike rapportar har ulik pris på tunnelen.

– Ein må våge å bestemme seg. Det er grunn til å bli skeptisk når politikarane berre skubbar avgjerda framfor seg, seier Osdal.

Utgreiingar Stad skipstunnel Ekspandér faktaboks Her er rekkja over utgreiingar Stad skipstunnel har vore gjennom. 1989: Reguleringsplan

1990: Analyse av samfunnsmessige konsekvensar

1991: Nyttekostnadsanalyse

1993: Trafikkanalyse

1994: Tryggleiksanalyse.

1994: Nyttekostnadsanalyse

1994: Oppdatert kostnadskalkyle

1996: Utgreiing av ulike tunneldimensjonar

2001: Forprosjektering

2001: Konsekvensanalyse

2003: Styringsdokument

2003: Ekstern kvalitetssikring

2005: Tilleggsanalyser

2005: Reguleringsplan, Stad skipstunnel

2007: Konseptvalutgreiing

2008: Ekstern kvalitetssikring

2010: Konseptvalutgreiing

2012: Ekstern kvalitetssikring fase 1

2017: Forprosjekt/reguleringsplan

2018: Ekstern kvalitetsskring fase 2

2019: Vidare prosjektering - frist 15. juni

Kjelde: Kystverket

Trur ein kjem like langt

20 ulike rapportar har gitt ulike svar. I fjor kom den førebels siste, Kvalitetssikring 2.

Prisen for tunnelen var blitt 3,7 milliardar kroner, 1 milliard meir enn Kystverket trur.

Rapporten var elles knusande. Tunnelen vil ha liten effekt for sikkerheit fordi båtane er blitt større og fiskefartøya færre. Kart og varsling er blitt betre med åra.

Tunnelen vil ha liten betydning for framkome, og samfunnsøkonomisk vere svært ulønsam.

Tilhengarane meiner på si side at rapporten tek feil, og at den undervurderer nytta av tunnelen. Dei stolar heller på Kystverket sine tal.

– At det skal sitte så langt inne å få til eit særdeles viktig tryggingstiltak på havet er skremmande, seier Stein Robert Osdal.

TURISTATTRAKSJON: Planane om ein stor skipstunnel har vekt merksemd over heile verda. Her er inngangen på sørsida i Moldefjorden i Selje kommune. Foto: Kystverket/Snøhetta

– Vi må få kontroll med kostnadane

I oppdragsbrevet til Kystverket er Samferdsledepartementet bekymra for dei auka kostnadane.

Men dei dårlege tala for samfunnsnytte og tryggleik er lagt lite vekt på.

VIL HA FLEIRE TAL: Statssekretær Tommy Skjervold (Frp). Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Rapporten viser vesentleg lågare samfunnsnytte enn prosjektet opphavleg hadde, men for fleirtalspartia er likevel Stad skipstunnel eit viktig prosjekt. Den er viktig for skipstrafikk og det regionale næringslivet, seier statssekretær Tommy Skjervold (Frp).

– Kva synest de om alle utgreiingane?

– Stad skipstunnel har vorte greia ut under fleire regjeringar. Eit resultat har vore at kostnadene har auka betydeleg. No tar vi ein gjennomgang for å få kontroll med kostnadane, seier Skjervold.

Stad skipstunnel Foto: Illustrasjon: Appex/Kystverket Ekspandér faktaboks Tunnelen blir 1,7 km lang

Høgda mellom tak og botn er 49 meter

Breidda mellom veggane i tunnelen er 36 meter

Tunnelen skal gi tryggare seilas langs det verutsette Stadhavet

Båtar på storleik med Hurtigruta er dei største som kan gå gjennom tunnelen

Regjeringa og støttepartia har sett av 1,5 milliardar kroner i første planperiode av Nasjonal Transportplan (2018-2023) og 1,2 milliardar i andre del (2024-2029). Dette betyr i praksis at tunnelen er fullfinansiert

Det vil truleg ta 3–4 år å byggje tunnelen Kjelde: Kystverket

Byggestart blir utsett

Prosjektleiar i Kystverket Terje Andreassen seier prislappen truleg blir om lag som Kystverket har rekna med.

Til NRK i haust opna samferdsleministeren for å vurdere ein mindre tunnel, men i fylgje Andreassen vil det bety at ein må starte heilt på nytt.

– Vi går for same storleiken, men skal svare på usikkerheita ved kostnadane som er stilt, seier Andreassen.

Målet til forkjemparane var byggestart i revidert nasjonalbudsjett til våren. Det sit truleg langt inne no.

– Vi bør ha to år på oss frå vi får oppstartsløyving til vi kan bygge, seier Andreassen.