Stabilt for mann i 80-åra

Tilstanden er stabil for ein mann i 80-åra som i går fall i sjøen i Nordfjord. Det opplyser Nordfjord sjukehus. Mannen i 80-åra var saman med ein mann i 70-åra og skulle trekke garn, då dei begge hamna i sjøen. Begge vart sende til sjukehus for legesjekk. Mannen i 80-åra, som var mest nedkjølt, var lagt inn for observasjon.