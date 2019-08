St. Olav til Reidun Førde

Dr.med. Reidun Førde frå Høyanger er utnemnd til Kommandør av den kongelege norske St. Olavs Orden. Ho får St. Olav for sin framifrå innsats innan medisinsk etikk. Reidun Førde var mellom leiar for rådet for legeetikk i åtte år. Førde er fødd i 1950.