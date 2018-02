Sprintrennet i OL går som planlagt

Klokka 11 bestemte juryen at det skiskyttarsprinten for menn i OL i Pyeongchang går som planlagt. Rennet stod i fare for å bli avlyst på grunn av sterk vind, men no blir det altså renn. Dermed skal Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø i elden. Konkurransen den startar klokka 12.15 og du kan følgje rennet på radio og i tekst her.