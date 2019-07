Sprekk for Bergumkrysset

Bergumkrysset i Førde ser ut til å få ein pris på 48,8 millionar over budsjett, skriv Firda. Prosjektleiar for Førdepakken, Erling Varlid, seier at det er eit komplekst anlegg som er vanskeleg å kostnadsrekne. I tillegg kom dei over ein bossplass som laut ryddast for rundt 11 millionar kroner. Førdepakken har allereie spart inn igjen sprekken ved andre prosjekt.