– Det har vore noko eg har drøymt om lenge, å ta medalje i eit seniormeisterskap. Eg hadde eit håp om at eg kanskje skulle klare det i dag, men då eg såg på startlista så var det 3–4 namn som eg trudde kom til å bli for tøffe, seier Eivind Øygard.

I staden vart det stardølen som synte ryggen til konkurrentane og sprang inn på ein 2.-plass på 32.13, berre 00,07 etter vinnaren Okubamihael Fissehatsion (Tjalve).

– Det var vel eigentleg topp fem eg trudde kunne vere realistisk, og kanskje, dersom nokon hadde ein dårleg dag, så kunne det vere mogleg, seier Øygard.

Formtopp

Øygard har konkurrert i fleire år utan å heilt nå dei øvste plassane, før det altså losna denne sesongen.

– Eg veit ikkje heilt kva som har gjort det. Kontinuitet er nok noko av forklaringa. Eg har vel følt eg har vore godt på trening i to år, men så har det vore litt stong ut med sjukdom, og ein skade i fjor som eigentleg øydela heile banesesongen, seier Øygard.

AKKURAT IKKJE: Marius Vedvik enda på 4.-plass i NM i terrengløp i Vik. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Stang ut

Ein som ikkje var like nøgd med løpet sitt i dag var Marius Vedvik (Gular) som måtte ta til takke med ein 4.-plass.

– Det vart litt stong ut. Eg hadde mål om medalje, men det er klart at han som vann er på eit heilt anna nivå enn meg i dag, seier Vedvik.

For eit gull i terrengløp lang løype er akkurat det som manglar i samlinga til Vedvik, som elles tel gull i alle øvingar frå 1500 meter til maraton.

– Sølv og bronse kunne vore innanfor rekkevidde i dag. Men så vart det ei luke etter to rundar. Eg tok inn på litt igjen på slutten, men det mangla akkurat litt, så det var ein sur 4.-plass i dag.

Men Vedvik er full av lovord over innsatsen til Øygard i dag.

– Eg er veldig imponert over Eivind som tok sølv. Løpet hans i dag heldt absolutt EM-kvalitet. Eg måtte nok ha sprunge mitt livs beste terrengløp nokon gong, skulle eg ha matcha han i dag, seier Vedvik.

Nordisk neste

NM-medaljen i terrengløpet var eit av dei to store måla til Øygard denne sesongen. No siktar 25-åringen seg inn mot Nordisk 11. november i Midelfart i Danmark.

– Eg tur det kan vere mogleg å ta medalje der også. No skal eg halde trykket opp og gå all in på det, seier Øygard.

