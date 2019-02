Splittar lag med Thon

Eigarskapen i Amfi-kjøpesentera i Førde og på Nordfjordeid blir no overtekne av selskapet LL Holding. Dei siste åra har mange kjøpesenter i Amfi-kjeda vore eit sameige mellom LL Holding og Olav Thon, men no er samarbeidet slutt. Det var i si tid forretningsmannen Lars Løseth frå Surnadal på Nordmøre som starta Amfi-kjeda. No tar han igjen kontrollen over deler av kjeda gjennom LL Holding.