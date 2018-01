Sperra av turområde

Brannvesenet har sperra av eit turområde i Florø etter at bardunar og kablar på ei radiomast på Lilleåsen har losna. Masta som tidlegare tilhøyrde Florø radio er ikkje lenger i bruk. Området vil vere avsperra inntil eigaren har ordna opp i skadane. Politiet opplyser lørdadg føremiddag at Kystradioen har sagt at dei skal fjerna masta førstkomande måndag.