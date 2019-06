Spelte seg til to sigrar

Arne M. Sølvberg frå Fjelljom Spelemannslag henta heim to førsteplassar under Landskappleiken i Vågå, med siger både i Hardingfele D og Fele D. Åsmund Farstad frå same spelemannslag vart nummer tre i klassa Hardingfele C. Dordi Boksasp Lerum frå Jostedal Spel- og Dansarlag tok andreplassen i klassa Vokal C.