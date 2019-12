Spelar nummer to er klar

Florø fotball har sikra seg nok ein spelar frå Strømsgodset på låneavtale for sesongen 2020. Tidlegare vart det meldt om at keeper Matias Finnestrand var klar for klubben. Det er no også midtbanespelar Mathias Fjeld Gulliksen, skriv Firdaposten.