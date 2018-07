Spår opprykksthriller

Sogndalspelar Kjetil Wæhler spår ein ultratett kamp om opprykk utover hausten, skriv Sogn Avis. – Det er tre-fire lag som ønskjer å kome topp to, og då må vi gjere jobben kvar helg, seier midtstopparen. Trenar Eirik Bakke meiner Sogndal må vinne kvar heimekamp til hausten for å sikre opprykk. Sogndal ligg no på 2. plass i 1. divisjon, tre poeng bak Aalesund som leiar og eitt poeng framfor Viking som ligg på tredjeplass.