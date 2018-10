Spår Hydro-smell

Fleire analytikarar ventar at Hydro på onsdag kjem til å legge fram eit resultat for tredje kvartal, som er meir enn 600 millionar kroner dårlegare enn resultatet for andre kvartal i år, skriv Dagens Næringsliv. Det er venta at stormen kring Hydro og råstoffanlegget deira i Brasil får konsekvensar for resultatet.