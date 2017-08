Sp vil utsette flytting

Senterpartiet i Sogn og Fjordane vil utsette flyttinga av politiet sin operasjonssentral frå Florø til Bergen, det skriv Firda. Fylkesleiar Sigurd Reksnes seier til avisa at han meiner det er meiningslaust å trumfe gjennom flyttinga no, og ber om at alle kostnadane ved ei flytting kjem på bordet først. Saka blir lagt fram som orienteringsskriv i fylkesutvalet seinare i dag. Ifølgje Firda verkar også Ap innstilt på å be om utsetting av flyttinga.