Solvorn: – Tenk kvar du parkerer

Sogn brann og redning ber folk tenkje korleis dei parkerer når dei skal til Solvorn i Luster for å bade. For at store brannbilar skal kome fram treng dei minst tre meter breidde. Brannvesenet har lagt ut bilete på Facebook av bilar i Solvorn som parkert slik at dei ville ha hindra utrykkingskøyretøy.