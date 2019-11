Solheim til Stabæk

Mats Solheim (31) er klar for Stabæk. Stryningen som no vender heim etter åtte år i svensk fotball, blei tidlegare denne månaden bronsevinnar med laget Hammarby i Allsvenskan. Stabæk skriv på heimesida at venstrebacken har signert ei treårskontrakt.