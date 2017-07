Søkjer opp isbrear og fjordar

Turistar som skal til Norge er ivrige på internett i forkant av reisa. Dei vanlegaste søka er isbrear og fjordar, nordlys og naturlege underverk. I 2016 var det 1.350.000 søk på fjords and glaciers – fjordar og isbrear. – Dette er eit bevis på at interessa for Norge er aukande, seier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. Kjelde NTB