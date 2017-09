Søkjer om millionar i støtte

Stryn og Gloppen kommune søkjer Kommunaldepartementet om millionar i støtte for å dekke utgifter etter flaumen som råka fleire bygder i juli. Stryn ber om heile 9,8 millionar kroner, medan Gloppen ber om nær 2,8 millionar. Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad, seier at dei treng pengane for å betale for skadane flaumen påførte kommunen.