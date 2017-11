Søkjer etter nye leigetakarar

Pure Hospitality Group søkjer etter nye leigetakarar til Hotel Mundal. Etter at eigar Ola Moe valde å gå vidare utan Ola Moe Idar Kvam og Claire Giroux som drivarar ved juletider 2015, har Katrin Bunte drive hotellet for selskapet. No ynskjer dei ein uavhengig franchisetakar til å drifte Hotel Mundal.