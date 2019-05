Søkjer designar

Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer profesjonelle kunsthandverkarar eller designarar for utforming av nytt fylkesordførarkjede og møteklubber til Vestland fylkeskommune. Dei to fylkeskommunane har rikt utsmykka og symboltunge fylkesordførarkjeder i dag. – Det er viktig å få fram kva det nye kjedet skal symbolisere for den nye fylkeskommunen, skriv dei i ei pressemelding.