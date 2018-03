Søker om fritak

Ein ny søknad om dispensasjon må til for at The Fjords skal få på plass flytekaien med ladestasjon for den nye heilelektriske båten i Gudvangen, skriv Sogn Avis. The Fjords sin nye, heilelektriske båt, «Future of The Fjords», ligg enno til klargjering hjå Brødrene Aa i Hyen. Reiarlaget ventar på avgjerd i saka om dispensasjon for å etablera flytebryggje med ladestasjon, ein sokalla Powerdock, for båten i Gudvangen.