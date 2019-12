Sogning tatt ut til Ungdoms-OL

Alpinisten Sindre Myklebust (17) frå Sogndal fekk måndag beskjed om at han er tatt ut til Ungdoms-Ol i Lausanne i 2020. – Eg er veldig glad for slike bonusar på vegen sidan eg jobbar så hardt kvar dag for å bli betre, seier Myklebust til NRK.