Sogning klar for Stabæk

Fotballspelaren Stine Pettersen Reinås frå Sogndal er på nytt klar for toppserieklubben Stabæk. 25-åringen vann både serie og cup med bærumslaget i 2013, men har spelt for Vålerenga sidan 2017. Reinås har åtte A-landskampar for Noreg, og står med 174 kampar og 12 mål i toppserien for Stabæk, Vålerenga og trondheimsklubben Kattem.