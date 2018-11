Sognefjellet opna igjen

Fylkesveg 55 over Sognefjellet er no opna for trafikk etter å ha vore stengd på grunn av uvêr. Men, fjellovergangen kjem til å bli nattestengd ein god periode framover. Då stenger vegen klokka 20 og opnar klokka 08 neste morgon.