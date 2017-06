Sogndal vil ha Even Hovland

Sogndal har gitt midtstopparen Even Hovland tilbod om kontrakt. Klubben vil ha han alt i sommar. – Det er litt opp til Even no. Vi får sjå kva han bestemmer seg for, seier trenar Eirik Bakke til Firda. Even Hovland har dei siste tre åra vore proff i tyske Nürnberg, men har slite med speletid siste tida, og fekk ikkje fornya kontrakt.