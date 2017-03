Sogndal utliknar

Der sitt den for Sogndal. Gilbert Koomson kjem seg laus på kanten og slår inn hardt inn i feltet mot Ramsland. Usikker på om Ramsland er på den, men ballen går under Alex Horwath og rett over streken. Denne gangen er også flagget frå linjemannen oppe, men no for å markere scoring til Sogndal.