Sogndal testar midtstoppar

Sogndal testar no ein ung midtstoppar frå Rosenborg, skriv Sogn Avis. 19 år gamle Per Magnus Steiring var i fjor utlånt til Viking, men fekk berre to kampar der. – Dette er ein ung og lovande spelartype som vi har prøvd å få hit lenge, seier Eirik Bakke til avisa.