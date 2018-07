Sogndal-spelar på utlån

Sogndal Fotball har vorte samd med Levanger om ein utlånsavtale for angriparen Kasper Nissen, skriv Sogndal Fotball på sine nettsider. Nissen går til Levanger for å få meir jamleg speletid. – Vi har tru på at vi får ein god Kasper med oss i treningsgruppa etter nyttår, seier sportsleg leiar Håvard Flo.