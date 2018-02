Sogndal sel Bye

Bendik Bye (27) er klar for Kristiansund Ballklubb. Det skriv klubben på sine heimesider. By har spelt 28 kampar i Sogndals-drakta, og kan notere seg for seks scoringar. No har 27-åringen signert ein toårs kontrakt med Kristiansund Ballklubb.