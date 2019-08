Sogndal lånar Stenevik

Halldor Stenevik er klar for Sogndal på lån frå Strømsgodset. Midtbanespelaren skal vere i Sogndal resten av sesongen. – Dette er ein spelar me har følgt over tid, og ein me kjenner godt frå tidlegare, seier sportsleg leiar Håvard Flo til klubben si heimeside.