Sogndal-keeper til Vålerenga

Etter berre to offisielle A-kampar for Sogndal, er keeper Kjetil Haug seld til Vålerenga. 20-åringen kom til Sogndal frå Manchester City vinteren 2018. Han var i fjor utlånt til Elverum, medan han i vår har vore lånt ut til nettopp Vålerenga. Haug har skrive under ein treårsavtale med eliteserieklubben frå Oslo.