Sogndal berga kvalikplass etter ellevill kamp

Utgangspunktet for Sogndal var utan nåde: Heimelaget måtte få eit betre resultat enn nedrykksrivalen Aalesund for å berga plassen i eliteserien.

Eventyrleg opning for Sogndal

Og med kniven sett på strupen opna Sogndal friskt. Berre fem minuttar var gått då Ole Martin Rindarøy sette inn ein retur frå Vålerenga-keeper Adam Kwarasey og gav heimelaget ein eventyrleg start. Dei hutrande heimesupporterane kunne jubla for den best tenkjelege opninga på nedrykksdramaet.

Men i det 24. minuttet kvitterte eit Vålerenga som ikkje hadde all verda å spela for i denne kampen. Oslo-laget bygde fint opp på høgrekanten, og inne i målfeltet hadde Henrik Kjelsrud Johansen sprunge seg fri frå oppassaren sin og kunne berre breisida ballen i Sogndal-nota. 1–1.

Samstundes hadde Aalesund gått opp i leiinga heime mot Strømsgodset og hadde på det tidspunktet kvalikplassen i lomma.

Men så, i det 41. minuttet, akkurat då Aalesund mista leiinga mot Godset, drog Gilbert Koomson seg fri på høgrekanten og la ut til Eirik Birkelund, som skåra sitt fyrste mål i den kvite drakta. 2–1 til Sogndal, som hadde festa grepet om kvalikplassen då laga gjekk til pause.

ELLEVILT: Sogndal sikra kvalikplassen etter ein heidundrande andre omgang og 5-2-siger mot Vålerenga. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Seks magiske minuttar

Vålerenga tok kommandoen i byrjinga av den andre omgangen utan å skapa dei heilt store sjansane. Samstundes gjekk Aalesund opp til 2–1 mot Strømsgodset og hadde igjen regien på nedrykksdramaet.

Etter at Vålerenga hadde hatt styringa den fyrste halvdelen av andre omgang, kom reduseringa. Midtbaneveteran Christian Grindheim skrudde eit frispark frå 17 meter over muren og rett i Sogndal-målet. 2–2.

Men heimelaget kom tilbake. Sogndal sin lojale høgreback Taijo Teniste – i sin siste kamp før han går til Brann – fekk ballen på fem meter og dunka han opp i nettaket. Estlendaren sin fyrste skåring for Sogndal. 3–2.

Men det skulle bli villare: I det 72. minuttet var Martin Ramsland frampå etter at innbytaren Bendik Bye snurra rundt med Jonatan Nation på Vålerenga og heada returen frå Enga-keeperen. 4–2.

GLØD: Sogndalspelarane er i fyr og flamme når Chidiebere Nwakali set inn sigersmålet. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Nydeleg frispark

Og berre fire minuttar etter var det Chidiebere Nwakali sin tur å skru frispark frå 17 meter i mål, denne gongen i Vålerenga sitt. 5–2 til Sogndal etter seks magiske minuttar.

Aalesund greidde 4–3 mot Strømsgodset, men det heldt ikkje. Dei fleste av dei 3585 tilskodarane på Fosshaugane Campus kunne difor jubla for at Sogndal berga 14.-plassen. Det betyr at sogningane skal møta Ranheim til den fyrste kvalifiseringskampen om vidare eliteseriespel allereie på onsdag.