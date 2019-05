Sogndal 2 på tredjeplass

Sogndal 2 slo Os 3–2 på bortebane i dag. Målscorarar for sogningane var Alioune Ndour og Adrian Solberg, skriv Sogn Avis. Laget ligg no på tredjeplass i 3. divisjon etter at dei har vunne fire av sju kampar.