Sogndal 2 berga plassen

Kapinga Brazy vart einaste målscorar då Sogndal 2 møtte Tertnes i 3. divisjon fotball for menn. Sigeren gjer at sogndølene er sikra spel i same divisjon neste år. Allereie nedrykksklare Førde spelte 4-4 heime mot Brann 2.