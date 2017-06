Snur i skjenkestrid

Bebuarane på helsetunet i Balestrand kan likevel få servert vin og øl til maten. Ordførar Harald Offerdal opnar no for å snu i skjenkesaka i Balestrand kommune. Det kjem fram i eit framlegg til kommunestyret. Helsetunet har ytra ønske om å servera alkohol til bebuarane under middagen, men formannskapet har tidlegare sagt nei.