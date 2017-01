Raset vart meldt like før klokka 16 søndag. Skredet skal ha gått like vest for Tyinkrysset.

Filefjell har mange populære turområde, og det er mange hytter og leiligheiter i området.

Eit helikopter har i 17-tida gått over skredet, og Andreas Bull ved Hovudredningssentralen på Sola seier at det er ingenting som tyder på at det er folk i skredet.

– Det er skispor i nærleiken, men ikkje i direkte tilknyting til skredet. Skispora går på oversida av skredet, men vi søkjer gjennom for å få verifisert at det ikkje er folk der, seier han.

Skredet blir opplyst til å vere kring 10x100 meter. Redningshelikopteret hadde problem med å lokalisere skredet.

HRS vurderte også å kalle ut lavinehundar til å søke gjennom skredet.

– Men det viste seg at det allereie var hundar på øving, berre eit kvarter frå skredet. Dei var framme på kort tid, seier Bull.

I tillegg til lavinehundar og redningshelikopter, er luftambulanse, Røde Kors-mannskap og skredgruppe framme på staden.

– Skredet har gått i eit lett tilgjengeleg, men bratt område, 500-600 meters luftlinje frå Nystuen hotell, opplyser operasjonsleiar Marianne Brun ved Vestoppland politidistrikt.