Smekkfullt på folkemøte om Kinn

Vel 300 personar har møtt fram i Vågsøy for å få med seg det tillyste folkemøtet om nye Kinn kommune. Før møtet har 1500 personar skrive under på at dei ynskjer folkerøysting om samanslåinga av Flora og Vågsøy. Det er venta å bli høg temperatur på møtet som starta klokka 19.