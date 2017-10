Småbarnsfamilien blant budsjettaperne: – Overrasket over dyrere barnehage

Småbarnsfamilien Ytre-Hauge Ivesdal:

Reidun Ytrehaug Ivesdal, Arnstein Ivesdal, Peder (7), Magnus (9), Sigbjørn (11) og Marie (2)

Gjeld: 1,7 millioner kroner

Inntekt brutto Reidun: 400.000 kroner i året

Inntekt brutto Arnstein: 560.000 kroner i året

Eier en enebolig på Stårheim i Sogn og Fjordane

Eier en bensinbil 97-modell og en dieselbil 2008-modell

Ett barn i barnehage, tre i skole og én av guttene i SFO

– Med fire barn går mye av inntektene inn i familiesluket, sier Arnstein Ivesdal.

Reidun Ytrehaug Ivesdal jobber i 80 prosent stilling som lærer og er særlig opptatt av hvordan barn i skole og barnehage prioriteres i budsjettet.

For familien er det også viktig at barna kan være med på fritidsaktiviteter og ha trygge veier å gå på, slik at foreldrene slipper å kjøre dem over alt.

Dette er de mest relevante postene i statsbudsjettet for familien Ivesdal og for barnefamilier generelt, ifølge økonom Knut Dyre Haug i Storebrand:

Makspris barnehage: Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner.

Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner. Ingen økning i barnetrygden: Regjeringen vil ikke øke barnetrygden, men holder den på dagens nivå som er 970 kroner. Barnetrygden har dermed verken økt eller blitt prisjustert på 22 år.

Regjeringen vil ikke øke barnetrygden, men holder den på dagens nivå som er 970 kroner. Barnetrygden har dermed verken økt eller blitt prisjustert på 22 år. Ingen økning i foreldrefradraget: Regjeringen foreslår at foreldrefradraget holdes på samme beløp som året før, med 25.000 kroner i fradrag for ett barn og 15.000 kroner for hvert barn utover det første.

Regjeringen foreslår at foreldrefradraget holdes på samme beløp som året før, med 25.000 kroner i fradrag for ett barn og 15.000 kroner for hvert barn utover det første. Økt «moroskatt»: Regjeringen vil øke den laveste momssatsen, «moro-skatten», fra 10 til 12 prosent. Det gjør det dyrere å gå på kino, ta buss og drosje, se fotball og bo på hotell.

Pensjonsrådgiver Knut Dyre Haug i Storebrand har gjennomgått firebarnsfamilien Ivesdal sin økonomi og sett på hvordan statsbudsjettet for 2018 vil påvirke dem. Foto: Ingar Næss/Storebrand

Haug har sett over økonomien til familien Ivesdal og hvordan statsbudsjettet kommer til å påvirke deres økonomi. For familien Ivesdal fordeler regnestykket seg slik:

Økning i barnehageutgifter med ett barn i barnehage: 1210 kroner

Ingen økning i verken barnetrygd eller foreldrefradrag: Utgjør et reelt tap på 1745 kroner for familien med fire barn (når summen ikke endrer seg, må foreldrene selv betale mer av utgiftene til barna fra egen lomme)

Familien får samlet cirka 1000 kroner i reduksjon i inntektsskatt

Dersom familien bruker kollektivtransport og går mye på kino eller idrettsarrangementer vil de få noe økte utgifter neste år

Konklusjon: Fembarnsfamilien på Stårheim i Sogn og Fjordane må punge ut med nærmere 2000 kroner mer i 2018, sammenlignet med i år.

– Taperne

Pensjonsrådgiver Haug er overrasket over at barnefamiliene blir taperne i statsbudsjettet for 2018:

– De kan fort pådra seg noen tusenlapper ekstra i året, sier han og konkluderer:

– Småbarnsfamilien er en av budsjettaperne i år.

Statsbudsjettet 2018 Ekspandér faktaboks Legges fram av finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag 12. oktober klokken 10. Nytt av året er at Finansdepartementet allerede klokken 8 vil publisere utvalgte nøkkeltall. Dette for å gi enkel og samtidig tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive. Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter. Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og er styrende for rammene i statens eget budsjett. I forslag til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliard kroner, samt 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning. Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) har varslet at de i 2018 vil foreslå å bruke noe mindre oljepenger, og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet, i tråd med handlingsregelen. Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget. De fire borgerlige partiene vil starte sine budsjettforhandlinger i begynnelsen av november. Kilde: NTB

– Glad vi ikke har tre barn i barnehage lenger

Familien er overrasket over at regjeringen valgte å øke maksprisen på barnehage.

– Nå har vi ett barn i barnehagen, men tidligere hadde vi tre. Da hadde summen blitt større.

Arnstein understreker at de jo ikke vet hva som ligger bak økningen.

– Dersom det fører til flere førskolelærere i barnehagen, så kan det være verd å betale mer, sier han.