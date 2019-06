Slutt på fargerike rundballar

No er det slutt på dei fargerike rundballane, det skriv Nationen. Dei siste åra har Felleskjøpet selt gul, rosa og blå rundballeplast til inntekt for kreftsaka. Dette har vore eit samarbeid mellom Felleskjøpet Agri, plastprodusentane Trioplast og Tama, og norske bønder. Markeds og kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Gro Tvedt Anderssen, seier til Nationen at det ikkje er planlagt liknande kampanjar, men ho utelukkar ikkje at det vil skje igjen i framtida.