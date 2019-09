Slutt for Dvergsdal Bygg AS

Etter knappe to års drift melder entreprenørfirmaet Dvergsdal Bygg i Jølster oppbod. Det melder Firda Tidend. Dagleg leiar og eineaksjonær Trond Dvergsdal seier til avisa at bransjen krev god likvidet og at han truleg starta firmaet med for lite kapital.