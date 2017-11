Slo opp teser på kyrkjedøra 500 år etter Luther

På dagen 500 år etter at Martin Luther slo opp sine teser på ein kyrkjevegg i Wittenberg, har Kjell Einar Skrede gjort det same på Eid kyrkje.

– Dagens miljøøydeleggingar er ei like viktig sak som den saka Martin Luther kjempa for i si tid, seier Kjell Einar Skrede.

Dei 95 tesene til Luther var ei rekkje argument mot det omfattande maktmisbruket i den katolske kyrkja. At Luther klistra dei opp til kyrkjeveggen spreidde ordet, og markerte byrjinga på det som seinare vart kalla reformasjonen.

Skrede håpar også å skape blest om saka si ved å kopiere den 500 år gamle handlinga. Han kallar oppslaget sitt for 95 teser mot kommersialisering og øydelegging av naturen.

– Hovudbodskapen min er at vi går med lukka auge rett inn i elendigheita. Vi ser at natur og miljø blir øydelagt, men vi gjer svært lite for å stogge det, seier Skrede.

EID KYRKJE Foto: Ottar Starheim / NRK

Prosten likar initiativet

Prost Rolf Schanke Eikum ved kyrkja i Eid, likar godt initiativet til Skrede. Han fortel at dei faktisk har hatt diskusjonar i kykjra om korleis dei kunne ha aktualisert jubileet til Luther.

– Vi har spurt oss sjølve kva som vil vere den store saka i dag, som kunne fortent å fått 95 teser. Då meiner eg jo at miljøsaka absolutt er eit godt alternativ.

Eikum meiner at det å ta vare på skaparverket er ei så viktig sak at Martin Luther sjølv sannsynlegvis ville ha engasjert seg i ho, dersom han hadde levd i dag.

– Kyrkja i Norge har jo sagt klart ifrå om at miljøsaka er viktig. Eg tenkjer at dette er ei god markering av historia om Martin Luther og reformasjonen, seier prosten.

LIKAR DET: Prost ved kyrkja på Eid, Rolf Schanke Eikum, likar initiativet frå Foto: Steinar Lote / NRK

Var ikkje vanskeleg å kome på 95

Kjell Einar Skrede tenkte det var eit poeng at han måtte kome opp med 95 teser, slik Luther gjorde. Mellom punkta på lista er at han vil stogge gruvedrifta i Førdefjorden og utbygginga av kraftmaster i Hardanger.

– Det er så mange saker å ta av, at det var ikkje vanskeleg å kome på 95 stykk. Det er eigentleg litt trist kor enkelt det var, seier Skrede.