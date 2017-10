STOR OPPGÅVE: Aadne Gloppestad tek over som redaktør etter Bjørn Grov. – Det er ein interessant og veldig utfordrande jobb. Eg har vore i avisa i ni år, og veit kva det går i, seier Gloppestad. Foto: Silje Guddal / NRK

– Eg har avisblod i årene, så det er kjekt at eg kan ta arven vidare.

Det seier Aadne Gloppestad der han sit på sitt nye kontor som redaktør for avisa Firda Tidend på Sandane. Og kanskje låg det litt i historia at det skulle bli slik.

Den staseleg kledde mannen på bilete over er nemleg oldefaren hans, ein mann med sterke prinsipp. I 31 år var Ole J. Nyhagen redaktør for avisa Nordfjord, men i 1942 vart avisa stoppa av nazistane.

Oldebarnet vaks opp med historiene om korleis avisredaktøren på Sandane nekta å gjere som han fekk beskjed om.

– Den gong var det sterk sensur og det kom pålegg frå norske pressestyresmakter om at det og det skulle på trykk. Det var ikkje oldefaren min interessert i. Han nekta å ta inn innlegga, og då fekk han beskjed om at det var slutt.

– Den nære og gode lokalavisa

Sjølv med avisblod i årene, var det først i 2008 at Gloppestad starta som journalist i heimbygda. Etter ni år som butikksjef, følgde ni år som journalist, og no byrjar altså eit nytt kapittel.

– Om det blir ni eller tjue år som redaktør, det vil eg ikkje seie noko om no. Men eg skal gjere mitt beste for avisa og ta den inn i ei utfordrande tid, seier Gloppestad.

Dei siste åra har lokalavisene vore under stadig press. Medan mange aviser før kjempa seg imellom, kjempar dei no om folk si tid. Mange aviser har nedgang i opplagstala, og opplever samtidig at annonseinntektene går ned.

– Eg ønskjer at Firda Tidend framleis skal vere den nære, trygge og gode lokalavisa for Gloppen og Jølster. Vi må utvikle avisa både på trykk og i digitale medium.

Firda Tidend kjem snart med ei plussløysing, der lesarane må betale for saker på nettsida deira. Med det krevst det også at avisa er endå sterkare til stades på den plattforma.

DEN GONG: Ole J. Nyhagen vart tilsett som forretningsførar i avisa Nordfjord i 1897. Kort tid etter kjøpte han opp avisa, og sat seinare som både redaktør og disponent fram til den vart stogga av den tyske okkupasjonsmakta.

Står på for sjølvstende

Noko av det viktigaste for Gloppestad er å halde fast på det som stod så sterkt for oldefaren, nemleg avisa sin integritet.

I ein kommune der redaktøren deler etternamn med Senterparti-ordførar Leidulf Gloppestad, og der Senterpartiet eig nesten halve avisa, er det minst like viktig i dag.

– Vi skal vere uavhengige, ha høg integritet og behandle alle likt. Vi er ei lokalavis som driv uavhengig journalistikk. Men vi lever i Bygde-Norge og har samtidig meiningar om det samfunnet vi lever i, understrekar den ferske redaktøren.