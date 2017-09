Slik vil dei lokke turistar

Den eldste kraftstasjonen i Høyanger, også kjent som K1, skal utviklast til å bli ein spektakulær attraksjon. Det er målet til Høyanger kommune, fylkeskommunen og Statkraft. Dei startar no opp eit prosjekt for å ta vare på røyrgata, trallebana og trappene knytte til kraftanlegget. Tanken er at dette kan nyttast som attraksjonar for turistar og bidra positivt til friluftsopplevingar for folk som bur i Høyanger.