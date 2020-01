Slik var Luttpris-konserten

Foto: Øystein Torheim

Laurdag blei Luttprisane delte ut under ein utseld prisfest med rundt 600 personar i salen. – For ein fantastisk fest dette blei for musikken i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, sa programleiar Arianhrod Engebø og prosjektleiar Stian Sjursen Takle under det direktesende showet.