Slik ser tunnelen ut – vert stengt i fleire dagar

Saka vert oppdatert.

– Det vil ta fleire dagar å reparere tunnelen etter brannen. Men me vil sette i gang med styrt trafikkavvikling gjennom tunnelen så fort me kan – kanskje om to-tre dagar, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i ei pressemelding.

For før den kan opna att må det høgtrykksspylast for å få vekk sot. Så må ein bolte, legge på sprutbetong for å sikra taket og bytta ut det elektriske utstyret.

Seint måndag kveld vart det meldt om brann i ein feiebil inne i tunnelen og 13 personar vart frakta til sjukehus med lettare røykskadar.

– Det har vore sterk varmeutvikling frå brannen, og det har rast ned ein del stein der feiebilen stod i brann. Det er rive hol på sikkerheitsnettet i taket. Det yttarste laget av fjellet har sprokke opp over eit større område på grunn av den sterke varmen, seier Finden.