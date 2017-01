Slik gjekk sentraliseringsåret

For to år sidan spådde vi at 2015 skulle bli det store sentraliseringsåret. Men politiske prossessar er tungrodde og tidkrevjande. Effektane såg vi ikkje før i fjor.

Korleis har det så gått med dei mange institusjonane som skulle bli samanslåtte og «robuste»?

Høgskulen

Frå 1. januar i år vart den store Høgskulen på Vestlandet ein realitet. Tautrekking og kranglar i styreromma endte til slutt med at Høgskolen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane vart til éin.

Politidistriktet

Sogn og Fjordane politidistrikt er historie. No er vi slått saman med Hordaland til Vest politidistrikt. I tillegg har politimeister Kaare Songstad føreslått å leggje ned 11 lensmannskontor. Han vurderer også slå saman dei tre politiregionane i fylket til éin. Dette skal godkjennast av Politidirektoratet.

Alarmsentralen

Eit (sjeldant) samla politisk miljø i fylket kjempa for å halde på 110-sentralen i Florø. Ein kamp dei tapte. I utgangspunktet skal den no flyttast til Bergen. Men det blir jobba med å skape ein såkalla virtuell sentral, som gjer at arbeidsplassane kan bli verande i Florø.

Tingrettane

Fjordane og Sogn tingrettar blir slått saman til Sogn og Fjordane tingrett. Det vart føreslått av regjeringa, og vedteke av Stortinget rett før jul. Sorenskrivar Terje Mowatt helsa det velkomen: – Dette er svært positivt for brukarane og aktørane i domstolen. Eg er difor svært tilfreds med regjeringa sitt forslag.

Kommunane

Den store kommunereforma ser ikkje ut til å bli så omfattande som den kunne blitt. Totalt seks kommunar slo seg frivilleg saman til to nye: Førde, Naustdal, Jølster og Gaular i Sunnfjord. Og Hornindal og Volda slår seg saman på tvers av fylkesgrensa. Akkurat i desse dagar har Selje og Eid avslutta sine forhandlingar, som kan omfatte også Vågsøy.

Fylkeskommunen

Sogn og Fjordane og Hordaland skal slå seg saman til Vestlandsregionen. Rogaland blir ikkje med. Men det er eit ope spørsmål om Haugalandet i Rogaland vil søke om å bli med. No på nyåret startar forhandlingane mellom dei to nabofylka.