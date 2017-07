Slik går overgriparane fram på internett

AKTIVE PÅ INTERNETT: – Det er viktig å etablere god kontakt med barn tidleg og vise interesse for det dei likar på nettet og spel. Som forelder bør ein vere på sidelinja og kanskje laste ned spela sjølve slik at ein har forståing for dei. Snakk med barnet om smarte val når det gjeld grenser for seg sjølve og andre. Dette kan gjerne repeterast ut frå modenheit, fortel Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Foto: Skjermdump Moviestarplanet/Barnevakten